Brechtfestival

Bei "Brecht bites" wird der Dichter durch die Hip-Hop-Brille gesehen

Angeleitet von einer Tänzerin überlegen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer passende Bewegungen zu einem Lied, in dem es um Brecht geht.

Plus "Brecht bites", Brecht in Häppchen: Unter diesem Motto nähern sich Jugendliche bei Workshops im Martinipark und der angrenzenden Pflegeschule dem Dramatiker über das Genre Hip-Hop.

Von Helen Geyer

Victor verbindet über ein Kabel das vor ihm liegende Tablet mit einer Musikbox. Dann drückt er auf den Bildschirm und ein Beat setzt ein. Erst ist ein Klopfen zu hören, dann ertönt ein tiefer Basston. Langsam baut sich die Musik auf, es kommt ein Klavier hinzu, dann noch Hintergrundgesang von hohen Frauenstimmen. Beim Höhepunkt des Stücks sind Schüsse einer Waffe zu hören, wie es auch viele Rapper und Hip-Hopper in ihrer Musik einsetzen. Während die Rhythmen den Raum erfüllen und die anderen Jugendlichen sowie die zwei Workshopleiter zuhören, lehnt Victor an der Wand und wippt im Takt. Er scheint stolz zu sein auf das Stück, das er an diesem Nachmittag mit seinem Freund kreiert hat.

Im nächsten Schritt geht es dann ans Dichten. Victor und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops "Broken Brecht" müssen sich einen Text überlegen. Zuerst sollen sie einen Ausschnitt aus der "Dreigroschenoper" vervollständigen, danach selbst noch vier Zeilen überlegen, die zu einem vorgefertigten Refrain passen können.

