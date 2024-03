Brechtfestival

vor 22 Min.

Die Brechtnacht zwischen Wunderlärm und Diskursnebel

Plus Kulturtheorie trifft bei der langen Brechtnacht auf eine hyperaktive Knallbonbon-Oper. Je länger diese dauert, desto wilder wird getanzt.

Von Sebastian Kraus, Sebastian Kraus, Richard Mayr

Am Anfang nicht Musik, sondern eine Diskussion. Für die Brechtnacht haben sich die Kuratoren Julian Warner und Girisha Fernando 2024 einen anderen Start ausgedacht, nämlich ein Gespräch. Das Lob der Negativität heißt es im Programmheft, der Pop- und Kulturtheoretiker Diedrich Diederichsen soll es singen. In seinem neuen Buch "Das 21. Jahrhundert" gibt es einen Essay, der dem Phänomen der Negativität im Kulturbetrieb nachspürt. Aber ein Essay macht noch lange kein prickelndes Gespräch. Diederichsen führt seinen Gedanken anfangs aus: Die Künstler haben um die Jahrtausendwende gelernt, wie folgenlos und damit auch lächerlich das große Nein in der Kunst wirkt, wie wenig in der tatsächlichen Welt sich verändert, wenn man die Verhältnisse negiert, sein Nicht-Einverstanden-Sein artikuliert.

Nach ein paar Minuten Gespräch zwischen Festivalleiter Julian Warner und Kulturtheoretiker Diedrich Diederichsen ist schon alles gesagt. Die gedanklichen Schleifen, die Warner von da aus ziehen will, lösen sich in Diskursnebel auf, Wortklaubereien, Negation und Kommunikation, Negation und Protest, Negation und Gegnerschaft, Negation und die Wütenden. Für all das hätte Warner sich besser einen anderen Gesprächspartner eingeladen. Diederichsen antwortet höflich, aber es wird sehr klar, dass der Hauptanknüpfungspunkt, Diederichsens Essay, vor 20 Jahren geschrieben worden ist und dass sich Diederichsen im Anschluss anderen Themen zugewandt hat. Performance wirde es, als jemand aus dem Publikum seinem Unmut Luft macht - in Form einer Fundamental-Negation des Abends. Plötzlich ist zu spüren, wie hart, schroff und kraftvoll eine volle Ladung Negation wirkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen