vor 26 Min.

Eine Welle von Nachholkonzerten rollt heran: So plant die Event-Branche 2022

Plus 2022 stehen viele Konzerte und Events in der Warteschleife, die schon mehrfach verschoben wurden. Wie die Branche in Augsburg und der Region damit umgeht.

Von Veronika Lintner

Lothar Schlessmann spricht mit Jahrzehnten Erfahrung von seinem Metier. Und trotzdem klingt er in diesen Tagen ratlos, mit einem hörbaren Schulterzucken in der Stimme. Seit 1986 leitet er eine Künstler- und Konzert-Agentur, unter dem Namen „Hello Concerts“ betreut er bayerische Super-Bands wie die Spider Murphy Gang und Haindling. Aber selbst Lothar Schlessmann wagt keine festen Prognosen für dieses Jahr, wenn er auf seinen Event-Kalender blickt: „Fix ist im Moment nix. Wir sind nach wie vor sehr unwissend, was die Zukunft betrifft.“ Corona bleibt hartnäckig, verschiebt immer wieder Termine. Dabei sollten eigentlich zigmal verschobene Konzerte in diesem Jahr endlich stattfinden. Wie stehen die Chancen für den Konzert-Sommer?

