Bilder von der Frontlinie: Till Mayer zeigt seine Fotografien in Augsburg

Aus dem Halbschatten der Momentaufnahme taucht ein Helm auf. Der Soldat, der ihn trägt, hat sich unter der harten Schale eine Sturmhaube aus Wolle übers Gesicht gezogen. Aus dem Stoff steigen weiße Wölkchen auf und ziehen in Schwaden über seine Augen. Der Blick geht ins Nichts. Dazu eine kurze Notiz des Fotografen: „Es ist eisig kalt“, Bachmut im Januar 2023. Diese Nahaufnahme zeigt, wie unfassbar nah der Mann, der dieses Bild fotografiert hat, dem Krieg kommt: Reporter Till Mayer. Seine Wander-Ausstellung „Frontlinie – Europas Krieg in der Ukraine“ macht gerade Station in Augsburg. Der Journalist, der auch immer wieder für die Augsburger Allgemeine in Reportagen über den Ukraine-Krieg berichtet, zeigt seine Bilder von der Front jetzt im Kreuzgang der Kirche St. Anna.

