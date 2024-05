Erinnerungskultur

vor 2 Min.

Wo die Turnhalle steht, lebten einst Menschen jüdischen Glaubens

An die Menschen jüdischen Glaubens, die im Gebäude an der ehemaligen Brunhildenstraße 1 lebten, erinnern Schülerinnen und Schüler des Jakob Fugger Gymnasiums.

Plus Die Turnhalle als Zeugnis der Judenvernichtung: Schüler und Schülerinnen des Jakob Fugger Gymnasiums präsentieren ihre Forschungsergebnisse zum Haus an der Brunhildenstraße 1.

Von Stefanie Schoene

Quellen finden, sichten, einordnen - als Abiturienten des Jakob Fugger Gymnasiums vor zwei Jahren staubige Meldebögen aus dem Stadtarchiv an die Hand bekamen, wussten sie nicht, was sie erwartet. Sie und die nachfolgende, diesjährige P-Seminar-Gruppe arbeiteten mit dem Material und eröffneten jetzt eine Plakat-Ausstellung zur Brunhildenstraße 1 in einem Korridor der Schule. Der Gang führt zur Turnhalle, die auf den Trümmern des Hauses der Familie Herz steht.

Die Schülerinnen und Schüler des Jakob Fugger Gymnasiums arbeiteten ein Kapitel der lokalen Holocaust-Geschichte auf

Insgesamt identifizierten die Schülerinnen und Schüler 30 Menschen jüdischen Glaubens, die in den 1940er-Jahren an diesem Ort ihre letzte Meldeadresse hatten und dann entweder flohen oder deportiert und ermordet wurden. 80 Jahre sollte es dauern, bis Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums diesen Mikrokosmos der lokalen Holocaust-Geschichte aufarbeiteten und ihnen Gesichter und Namen zurückgaben. Das Haus selbst wurde im Krieg zerbombt, einziges Überbleibsel ist ein schmiedeeiserner Zaun. Informationen über die Eigentümerfamilie Herz waren bis dahin nur spärlich vorhanden. Zu den auffallend vielen vorübergehenden Bewohnern und ihre Geschichte gab es außer einigen Meldebögen des Stadtarchivs nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen