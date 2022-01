Augsburg

18:00 Uhr

Familienkonzert des Staatstheaters Augsburg: Mäuschen sein bei den Philharmonikern

Plus Spielerisch lernt das junge Publikum bei "Maximus Musikus besucht das Orchester" die Instrumente der Augsburger Philharmoniker kennen und kann auch selbst aktiv werden. Manchmal ist das ein wenig zu viel.

Von Gerlinde Knoller

Die musikalische Maus Maximus Musikus ist, seitdem sie im Jahr 2008 von Hallfriur Ólafsdóttir, Soloflötistin des Island Symphony Orchester, ins Leben gerufen wurde, schon auf vielen Bühnen und in einer Kinderbuchreihe zu erleben gewesen. Jetzt spielte sie auch die Hauptrolle beim zweiten, gut besuchten Familienkonzert der Augsburger Philharmoniker in der Stadthalle Gersthofen. Reizvoll war die Idee, mit der Figur der Maus, die aus Versehen in eine Orchesterprobe gerät und so nicht nur all die Instrumente kennenlernt, sondern auch erste Eindrücke von klassischer Musik gewinnt. Die Kinder ließen sich davon sichtlich gefangen nehmen und freuten sich an der lustigen Geschichte und an der Maus, die Erzählerin Katja Schild als Handpuppe sprechen ließ.

