Deutschlands beste Brass Bands kommen aus dem Raum Augsburg

500 Musikerinnen und Musiker, verteilt auf 15 Brass Bands aus ganz Deutschland, hatten bei den 9. Deutschen Brass Band Meisterschaften in Göppingen ein Ziel: die Jury zu überzeugen. Groß waren daher die Erwartungen an den Deutschen Serienmeister, die 3BA Concert Band aus Friedberg. Die Band besteht seit 2005 und konnte den Orchesterwettbewerb bereits achtmal für sich entscheiden. Herausforderer in diesem Jahr war die Brass Band Regensburg, die ebenfalls in der höchstmöglichen internationalen Leistungsklasse, der Championship Division, antrat.

3BA Concert Band und Woodshockers aus dem Raum Augsburg siegreich bei Deutschen Meisterschaften

Das bayerische Spitzentreffen in der Göppinger Stadthalle entschied die 3BA Concert Band unter der Leitung von Corsin Tuor für sich. Von 200 möglichne Punkten erhielt die Band 190,7 Punkten und sicherte sich damit den Titel als Deutscher Meister. Die Jury saß dabei hinter einem Vorhang, um sich unvoreingenommen einen Höreindruck zu verschaffen. Beurteilt wurden die individuelle Qualität der Musiker, das Zusammenspiel der gut 30-köpfigen Brass Band sowie die Interpretation der Stücke.

Spannend war das Teilnehmerfeld in der ersten Division, so wird die Kategorie unterhalb der Championship Division genannt. Fünf etablierte Brass Bands aus dem Bundesgebiet traten gegeneinander an, einen klaren Favoriten gab es im Vorfeld nicht. Umso größer die Freude bei der Siegerehrung am späten Samstagabend: Die Woodshockers Brass Band aus Bobingen im Landkreis Augsburg konnte sich erstmals in ihrer Bandgeschichte den Titel in dieser Kategorie sichern. (AZ)

Termine Die 3BA Concert Band ist am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr in Friedberg zu hören – mit einem adventlichen Kirchenkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Der Eintritt ist frei.

Die Woodshockers Brass Band spielt am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen, und stimmen dort unter der Leitung von Bob Sibich und Tim De Maeseneer auf das Weihnachtsfest ein.