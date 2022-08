Geschichte

vor 35 Min.

Wie Fugger und Welser in Augsburg vom Sklavenhandel profitierten

Plus Die Spuren des transatlantischen Sklavenhandels führen auch nach Augsburg. Die beiden berühmten Kaufmannsfamilien der Fugger und Welser waren darin verstrickt.

Von Quirin Hönig

In der Zeit des transatlantischen Sklavenhandels wurden geschätzt mehr als zwölf Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner in die Sklaverei verkauft, über den Atlantik verschifft und zur Arbeit in den europäisch besetzten Gebieten in der Karibik, in Süd- und Nordamerika gezwungen.

