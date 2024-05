Augsburg

Bahnpark: „La Triviata“ eropert sein Publikum

Plus Deutschlands erstes Ensemble für Musiktheater-Improvisation „La Triviata“ gastiert dreimal in Augsburg und verblüfft im Bahnpark mit seiner Spontanität.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Würde man Opernkenner fragen, welches Werk sie mit „Schleier“ assoziieren, hieße die Antwort ziemlich sicher „Salome“ von Richard Strauss. Nicht so aber an dem kurzweiligen, absichtlich improvisierten, keinesfalls trivialen und zudem kostenfreien Opernabend im Bahnpark. „La Triviata“ hieß es dort. Das Ensemble wurde vor über 20 Jahren in München gegründet und gilt als bislang deutschlandweit einziges für Musiktheater-Improvisation.

Im Kontext des facettenreichen, von Wolfgang Hauck konzipierten Theater-Performanceprogramms der Werkstatt #Europa 2024 stellte es sich am Donnerstagabend, dem ersten von insgesamt drei Terminen, einem nur handverlesenen Publikum vor. Das war in der Tat erstaunlich, wenn man weiß, wie groß seit Jahren auch in Augsburg das Interesse an Impro-Theater-Formaten ist. Mit „La Triviata“ die höhere Kunst des Improvisierens jetzt opernhaft angereichert mitzuerleben, sollte doch seinen besonderen Reiz haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

