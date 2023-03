Die Liebe und ihre glanzlosen Aspekte

Plus Elena Uhlig und Fritz Karl haben sich in "Beziehungsstatus: erledigt" des schönsten Themas der Welt angenommen. Die Zuschauer in Gersthofen sind begeistert.

Die Liebe ist ein großes Gefühl, vielleicht das größte überhaupt, zu dem Menschen fähig sind. Aber sie ist, vor allem im Alltag angekommen, auch von vielerlei glanzlosen Aspekten bedroht. Das kann im schlimmsten Fall zu starken gegenteiligen Gefühlen führen. Zwei, die sich mit diesem Thema bestens auskennen, sind Elena Uhlig und Fritz Karl. Die gebürtige Düsseldorferin und der österreichische Schauspieler sind auch im wirklichen Leben seit 2006 ein Paar – ohne Trauschein allerdings. Und sie können auf eine ansehnliche Familie verweisen: Gemeinsam haben sie zwei Söhne und zwei Töchter. Zu ihrer Patchworkfamilie gehören auch drei weitere Kinder: Aus Karls erster Ehe stammen drei schon erwachsene Kinder. Und das Paar betreibt seit einiger Zeit sehr erfolgreich einen Instagram-Kanal, bei dem es sich dem familiären Miteinander widmet.

Ohne Nachwuchs, aber mit viel Spaß am Improvisieren kamen Karl und seine Partnerin Uhlig in der ausverkauften Stadthalle Gersthofen auf die Bühne. Schon nach wenigen Sekunden ist klar: Da sind zwei Profis am Werk, die ohne Drehbuch den Saal sofort im Griff haben. Das Publikum wird locker gemacht, indem es mit einbezogen wird zum gemeinsamen Sprechen von Trios "Da, da, da"-Refrain: "Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da …" Verwunderlich: Die Leute gehen spontan auf diesen "Kaltstart" ein und amüsieren sich über sich selbst. Das Thema des Abends war klar umrissen.

Die beiden haben das Frotzeln zur Kunstform erhoben

Noch eines wird klar. Die beiden Schauspieler haben das gegenseitige Frotzeln in den Jahren ihrer Beziehung zu einer Kunstform erhoben. So nennt er sie "Frau Uhlig" und sie ihn, immer leicht düpierend, "Herr Karl". Das Format einer teilweise szenischen Lesung trägt. Dass sich Komik und literarischer Tiefsinn gut ergänzen können, stellen Uhlig und Karl unter Beweis. Dabei bleibt keine Facette des unerschöpflichen Themas Liebe ausgespart. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Dialoge ins Triviale abzugleiten drohen, aber vor allem Karl, das scheint seine Rolle zu sein, gelingt es, das Ganze aufzufangen. Sie spielt (ist) die Frau mit der großen Klappe, er gibt in so einem für ihn eher ungewöhnlichen Format dem Ganzen immer wieder das Niveau.

So nehmen Uhlig und Karl das Publikum auf ihre Reise durch die Welt der Liebe und der Paarbeziehung mit. Sie erzählen von den Irrungen und Wirrungen leidenschaftlicher Verliebtheit, aber auch über die oftmals grotesken Auswüchse ehelichen Beziehungslebens bis zu den mitunter absurd heiteren Abgründen des Trennungsschmerzes.

Ein fruchtbarer Boden für die Vortragskunst von Uhlig und Karl

Von Erich Kästner über Kurt Tucholsky, Paulo Coehlo, Christine Nöstlinger und sogar Schiller und Goethe reicht die Bandbreite des Gebotenen. Aber auch Elena Uhligs eigene Texte bieten einen fruchtbaren Boden für die unterhaltsame Vortragskunst des beliebten Schauspielerpaares. Immer wieder erwischt man sich selbst beim Schmunzeln.

Das Publikum war nach eineinhalb Stunden restlos begeistert und ließ Uhlig und Karl nicht ohne Zugabe von der Bühne. Auch da verrieten die beiden nicht, warum sie nicht verheiratet sind. Darum am Schluss noch ein Satz zu dem, was dem Publikum vorenthalten wurde. Die Antwort hat die 49-Jährige vor einiger Zeit in einem Interview gegeben: "Ich möchte verbunden sein, aber nicht gebunden. Einem Mann viele Kinder zu schenken, bedeutet sehr viel. Irgendwas muss auch offen bleiben, dann ist es nicht so abgeschlossen."