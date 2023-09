Kabarett

"Ganz einfach": Martina Schwarzmanns urlustiger Auftritt in Augsburg

Mit Pointen und Liedern: Martina Schwarzmann bei ihrem Auftritt im Kongress am Park in Augsburg.

Plus Die Kabarettistin Martina Schwarzmann sinniert in Augsburg im Kongress am Park "ganz einfach" über das Leben – und präsentiert einen Überraschungsgast.

Von Daniela Tiggemann

"Bei dir ist immer alles ganz einfach – das ist ja nicht zum Aushalten!", musste sich Martina Schwarzmann mal von einer Freundin vorwerfen lassen. Um dann deren nächsten Satz gleich in ein Lied umzuwandeln, mit dem Titel: "Mir scheint von Natur aus die Sonne aus dem Oarsch". Alles glänzt also und die Probleme lösen sich von selbst? Dabei löst die Kabarettistin ihre Probleme am liebsten mit Humor. Lachen statt weinen, eben "ganz einfach", so wie ihr neues Programm heißt.

Martina Schwarzmanns Programm entstand in der Pandemie

Kein Komiker in Deutschland weiß so authentisch vom Leben auf dem Lande zu berichten, ja eigentlich vom Leben an sich. Das liegt nicht nur an der Sprache der Musikkabarettistin. Die in Altomünster als Biobäuerin lebende Martina Schwarzmann redet ungerührt in breitem malerischem Bairisch auf ihr Publikum ein – und wird verstanden. Das beweisen auch diesmal wieder im ausverkauften Kongress am Park die Lachsalven, die drei ganze Stunden lang den Saal erschüttern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

