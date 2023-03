Mit Onkel Hans bei den Taliban: Günter Grünwalds neues Programm "Definitiv vielleicht"

Plus Günter Grünwalds neues Programm führt vom Talibanlager in Afghanistan zu Omas Essen am Familientisch. Um sein Publikum in der Stadthalle Gersthofen aufzurütteln, scheut sich der Kabarettist nicht vor harten Worten.

Essen und Reisen, das sind die zwei roten Fäden, die sich durch das neue Programm "Definitiv vielleicht" von Günter Grünwald ziehen. Angefangen von Familienmahlzeiten, von denen sich ebenso komische wie aberwitzige Begebenheiten erzählen lassen bis hin zum Afghanistan-Urlaub von Onkel Hans, der als Baby in die Erdbeerbowle gefallen ist, wie Grünwald süffisant dessen großen Hang zum Alkohol andeutet.

Im Talibanlager pöbelt Onkel Hans denn auch herum und treibt damit den Anführer in den "Märtyrertod". Dafür erwarten ihn jetzt 27 Jungfrauen im Paradies, so einer der Taliban. Grünwald argumentiert trocken, das „könnten dann lauter 95-jährige Zisterzienserinnen sein, anstatt lauter 25-jährigen Geschossen“. Aber auch das Christentum verschont Grünwald nicht bei seinem Rundumschlag, wenn er vom Pfarrer in der Verwandtschaft erzählt, der bei Familienessen sehr viel redet: „Die unbenutztesten Körperteile von einem Pfarrer sind die Ohren“, so Grünwald und setzt bissig-böse nach: „Nein, nicht ein anderes Körperteil, das nimmt er schon her, der Pfarrer, auch wenn der andere nicht mag.“

Günter Grünwald lässt in "Definitiv vielleicht" auch Sympathie mit den Klimaklebern erkennen

Und weil bei den Familientreffen „meine Oma immer nur Müll zusammengekocht hat“, kocht Grünwald jetzt ganz genau nach Rezept mit Kümmel – auch wenn es ihm dann selbst nicht schmeckt. Denn: „Der Koch, der hat sich doch was gedacht dabei, des wäre ja sonst so, als würde ich die Mona Lisa von Manfred Dürer mit einem Bart beschmieren.“ Das Publikum lacht und hat damit den Pisatest in Kunst bestanden und Grünwald lässt nebenbei Sympathien mit Klimaklebern erkennen. Zumindest legt er Wert auf regionale, saisonale Biokost. Auch, wenn viele, insbesondere Familien, diese kaum bezahlen könnten. Grünwald erzählt von seiner eigenen Kindheit in einer Altbaustuckwohnung in Ingolstadt mit wechselnden Untermietern, um die Kosten zu verkleinern und schiebt am Ende des Abends noch provokativ nach: „Mir fällt es jetzt richtig schwer, in den vergoldeten Maybach zu steigen und Sie hier in ihrem Elend zu lassen.“

Ums Essen geht es auch in Grünwalds Lieblingswerbespot. Der stammt aus den 70ern und ist von „Uncle Bence“. Grünwald hat zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Es müsse neben der Hausfrau auch der Hausmann im Clip angesprochen werden. Ein Schwarzer sei ohnehin für Reiswerbung ungeeignet, da der zumeist aus Asien stammt. Grünwald versichert überraschend versöhnlich: „Sprache entwickelt sich immer weiter, wir kriegen das hin.“ Der Koch-Kultfigur Joe Waschl aus "Grünwalds Freitagscomedy" im Bayerischen Rundfunk bleibt der Kabarettist damit thematisch treu.

Der Österreicher Helmut Qualtinger ist Vorbild für Günter Grünwald

Sein humoristisches Vorbild sei der österreichische Kabarettist Helmut Qualtinger, verrät Grünwald. Dieser hatte nach dem Zweiten Weltkrieg mit „Der Herr Karl“ einen Feinkosthändler geschaffen, der überkommene Verhaltensweisen der Nazizeit in der Nachkriegsgesellschaft entlarvt. Diesen scharfen Blick für Missstände hat auch Grünwald, wenn er absurde Zusammenhänge herstellt oder skurrile Vergleiche zieht. Denn seine Kritik an unverhältnismäßig hohen Ritalindosen und zu hoher finanzieller Belastung der Familien mit Folgen für die Kinder, toppt er mit den Missbrauchsskandalen in der Kirche, deren Opfer Kinder waren. Empört ist Grünwald auch davon, dass ein Boris Johnson Europa entzweit hat und es in Italien „nach Mussolini eine Faschistenpritsche geschafft hat“. Harte Worte wie dieses scheut der Ingolstädter nicht, wenn er damit das Publikum wachrütteln will.

Als dauerangesäuselter Onkel Hans, der seine Frau selbst anhand eines Lexikons diagnostiziert und ins Krankenhaus überwiesen hat, zeigt Grünwald, wo zu viel Allmacht hinführen kann. Denn im Krankenhaus, ist der sehr preußische Chirurg gleich so gründlich dabei, alle Organe zu entnehmen, dass Grünwald bitterböse folgert: „Der hätte die Mutti auch komplett entkernt.“