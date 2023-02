Kirchenmusik

Ein neuer Kantor für St. Anna in Augsburg: Johannes Eppelein im Porträt

Der neue Kantor von St. Anna saß zuletzt in Lahr im Schwarzwald an der Orgel: Johannes Eppelein feiert am 12. Februar die feierliche Einführung in sein Amt in der Augsburger evangelischen Kirchengemeinde.

Johannes Eppelein wird der neue Kantor der evangelischen Gemeinde St. Anna in Augsburg. Ein Großprojekt wird seine Zeit wohl prägen.

Von Veronika Lintner

Noch steht er nicht in Amt und Würden – aber Johannes Eppelein ist in St. Anna schon jetzt als Experte gefragt. „Entschuldigung, wo ist hier die Fuggerkapelle?“, fragt ihn ein Mann mit Hut, der gerade durch das lange Schiff der Kirche schlendert. Eppelein hilft: Er deutete zur Kapelle am anderen Ende, zu der Grabstätte von Jakob Fugger, und er zeigt auf die Orgel, die über allem thront, mit ihren weiten Flügeln aus der Renaissance-Zeit. „Hier finden sie alle Infos“, sagt der junge Mann und reicht dem Besucher ein Infotäfelchen. Was der Tourist wohl nicht weiß: Eppelein spielt in diesem Gotteshaus bald eine wichtige Rolle. In dieser Woche erhält der Kirchenmusiker den Segen, er wird der neue Kantor von St. Anna.

