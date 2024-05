Sieben magische Töne werden zum Lied: Das Familienkonzert bei Kling Klang Gloria

Plus Das Familienkonzert „7 Tönchen auf einen Streich“ macht Abstraktes greifbar. Und mit Frau Tönchen und ihrem Ensemble wird auch der 7/8-Takt zum vergnüglichen Kinderspiel.

Man soll Kinder ja nicht unterschätzen. Selbst wenn sie noch nicht zählen können, ist ihnen die Zahl sieben schon geläufig. Sie finden sie in den bekannten Märchen wie „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, im „Wolf und die sieben Geißlein“, aber auch im Alltag mit seinen sieben Tagen, dem Regenbogen mit sieben Farben und den „sieben Sachen“, die noch gepackt werden müssen. Beim Familienkonzert während des „Kling klang Gloria“-Mozartfestes für Kinder im Abraxas fanden die zuschauenden Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter zahlreiche Beispiele, mit denen „Frau Tönchen“ (Ingrid Hausl, die auch mit Ute Legner zusammen Text und Konzept erdachte) sie auf die Fährten lockte.

Wie immer verspielt und mit vielen Mitmachideen und Livemusik von großartigen Musikern gespickt war auch dieses neueste Konzert aus der „Fräulein Tönchens Musikkoffer“-Serie über eine „Musikversteherin“, die Fragen und Interessantem rund um die Musik nachgeht. Die drei Jahre alten 35 Halbstundenvideos dieser Serie, die zusammen mit unterschiedlichen Musikern zu einzelnen Instrumenten oder auch zu Rap und Volksmusik in der Pandemie entstanden, kann man sich noch auf Youtube ansehen. Im Mittelpunkt steht natürlich Musik, aber sie bildet sich hier auch ab in Geräuschen, Sprachspielen und Bewegung. Und das ist einfach animierend.