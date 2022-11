Kongress am Park

18:00 Uhr

Ein Abend voller Glücksmomente mit Werner Schmidbauer

Plus Der Musiker Werner Schmidbauer hat von seiner kleinen Tochter gelernt, was Glück sein kann. Jetzt war er mit seinem Soloprogramm "Bei mir" in Augsburg.

Von Gerlinde Knoller

Nachdenklich, anrührend – und dann wieder sprühend vor Lebensfreude, so präsentierte sich der Liedermacher und Moderator Werner Schmidbauer in seinem Soloprogramm "Bei mir" im Kongress am Park. Nach 22 Jahren, in denen er gemeinsam mit Martin Kälberer und Pippo Pollina ("Süden") aufgetreten war, war Schmidbauer diesmal nur mit seinen Gitarren zu erleben, mit seinen Geschichten und Liedern vom Leben. Ein bisschen musste er ansingen gegen den spürbar dem Konzert anhaftenden Schmerz, dass der Saal nur recht spärlich besetzt war. Da passten Lieder wie dieses: "Fang nie an, aufzuhören – hör nie auf, anzufangen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

