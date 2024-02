Kongress am Park

"Ganz einfach" – und gewitzt: Ein Abend mit Martina Schwarzmann in Augsburg

Plus Ein heimeliges Ereignis: In Augsburg plaudert Martina Schwarzmann aus ihrem ganz normal-verrückten Landleben. Aber ist das noch Comedy oder schon Kabarett?

Von Julian Reischl

Im großen Saal im Kongress am Park treffen sich Fans und "ihre" Komödiantin Martina Schwarzmann wie alte Bekannte. Es ist ein heimeliges Ereignis, fast schon ein Familientreffen. "Ganz einfach" eben. So der Name ihres Programms, das aus der längst überwundenen Coronazeit stammt. Martina Schwarzmann selbst geht gleich zu Beginn darauf ein, dass sie noch immer damit tourt, keine Zeit hatte, ein neues zu schreiben, der Hof, die Familie und überhaupt, warum auch nicht.

Im Kongress am Park erzählt Schwarzmann von ihrem Familienleben

Der rote Faden zieht sich deutlich sichtbar durch die Show: Martina Schwarzmann erzählt und singt von ihrem Leben, den Irrungen und Wirrungen mit ihren vier Kindern und dem Ehemann auf einem Biohof in der Gegend von Altomünster. Hier beginnt der Abend mit Corona und Lockdown und Homeschooling, wo sie schon mal so eigenmächtig wie unqualifiziert eine "Lehrplananpassung" vornehmen musste, um noch über die Runden zu kommen. Halloween mit Sicherheitsabstand dank des Apfelbrockers, einer langen Stange mit Fangtasche, eine geniale Idee – und weil niemand anderes sich raustraute, konnten ihre Kinder die kompletten Süßigkeiten aller Leute im Dorf abgreifen, während die Mutter Schwarzmann hinter den jeweiligen Hecken kauerte und lauschte, was die Nachbarn so zu lästern haben.

