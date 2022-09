Debüt-Konzert von Loamsiada: Alles ganz entspannt

Plus Die Augsburger Band Loamsiada stellt sich mit Gute-Laune-Pop und melancholischen Mundartsongs vor. Der Debüt-Auftritt in der Soho Stage zeigt: Ihren Namen tragen sie völlig zu Recht.

Das niederbayerische Hip-Hop-Duo Dicht & Ergreifend, die Gypsy-Brass-Band La Brass Banda aus dem Chiemgau oder die oberpfälzische Rap-Crew um Liquid und Maniac sind eine kleine Auswahl stichhaltiger Beweise dafür, dass Mundart nicht nur für volkstümelnde Schlagermusik reserviert ist. Es wäre eine verpasste Chance, den Dialekt aus der Popkultur herauszuhalten. Auch, um so wundervolle Worte wie „Loamsiada“ nicht aus dem Sprachgebrauch verschwinden zu lassen.