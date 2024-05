Sinfoniekonzert

18:05 Uhr

Dirigentin Anna Skryleva entfesselt Beethovens Siebte

Plus Anna Skryleva war zu Gast bei den Augsburger Philharmonikern. Sie brachte nicht nur eigene Stücke mit, sondern auch für einen Klassiker ein Konzept, das seinesgleichen sucht.

Von Stefan Dosch

Keine Frage, schon die erste Hälfte des 7. Sinfoniekonzerts der Augsburger Philharmoniker präsentierte Gelungenes. Drei Improptus zunächst von Anna Skryleva, der Komponistin und Dirigentin, die dieses Konzert als Gast der Philharmoniker zur Gänze leitete; drei knapp gehaltene, prägnante Stücke in einem mal keck tänzerischen Gestus, ein andermal zunächst flächig-ruhevoll, dann mächtig in der Dynamik sich auffaltend, schließlich, in Nummer drei, wieder flink und orchestervirtuos: Moderne ohne Schroffheit und Hermetik und doch eigenständig in der kompositorischen Handschrift, Uraufführungen allesamt, da zuvor nur im Klaviersatz vorhanden.

Und gewiss war da auch die 7. Sinfonie von Emilie Mayer, eine lange, allzu lange verkannte Komponistin, die mitten im männerdominierten 19. Jahrhundert ein eigenständiges Oeuvre schuf; eines, das wiederentdeckt zu werden verdient, so wie diese f-Moll-Sinfonie, zumal, wenn sie derart schnörkellos in Szene gesetzt ist wie von Anna Skryleva, der es nicht ums Herausstellen origineller Klangeffekte ging, sondern um die Konturierung von Mayers Gestaltungsideen. Wie gesagt, Gelungenes war zu hören in dieser ersten Konzerthälfte.

