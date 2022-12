Das Leopold-Mozart-Quartett setzt ein musikalisches Mahnmal gegen die Jagd

Plus Heinz Winbeck hat ein Quartett geschrieben, das die königliche Kunst der Jagd anprangert. Das Leopold-Mozart-Quartett hat das Werk mit einem Beethoven-Stück kombiniert.

Mag die Jagd auch als königlich gelten und sich steigender Beliebtheit erfreuen - sie war und bleibt eine grausame Verlustierung, die mit einer Tötung endet. Eindringlich verklanglicht das das 3. Streichquartett von Heinz Winbeck (1946 - 2019), auch „Jagdquartett“ genannt, das die „königliche Kunst“ genialisch mit der „Königsdisziplin“ der Kammermusik „aus dem Blickwinkel des parforcegejagten Hirschen“ - so laut Programmtext - schildert und somit zum Plädoyer gegen die unschöne Hatz auswächst.