18:00 Uhr

"Klavierfestival junger Meister": Virtuosität für Bach, Pranke für Liszt

Plus Das "Internationale Klavierfestival junger Meister" gastiert wieder in Augsburg – vielversprechend mit zwei Pianistinnen und zwei Pianisten.

Von Rüdiger Heinze

So beglückend es ist, vollendeten Sängerinnen, perfekten Instrumentalisten zu lauschen, so lehrreich und mitfiebernd bleibt es, Nachwuchsmusiker auf dem langen Weg zur Makellosigkeit hörend zu begleiten. Wo liegen die Stärken oder Schwächen eines Auftritts? Wo kann und muss technisch sowie musikalisch nachgeschärft werden? Welcher Komponist dürfte einem weit entwickelten Studenten besonders liegen? Wie frei bereits ist eine fortgeschrittene Studentin in der interpretatorischen Gestaltung? Welches künstlerisches Temperament liegt eigentlich vor?

Alice Sara Ott und Igor Levit zählten zu den "Jungen Meistern"

Jene vier jungen Meister, die jetzt im Rahmen des Internationalen Klavierfestivals Bodensee auch in Augsburgs Kleinem Goldenen Saal eine Konzert-Station machten – und zwar zum Jubiläum des 25-jährigen Festival-Bestehens –, jene jungen Meister also haben zumindest schon die ersten wesentlichen Stationen auf der Treppe zum professionellen Solisten absolviert: mehrsemestrige Musikhochschulausbildung, erfolgreiche Teilnahmen an Wettbewerben, Konzertieren mit namhaften Kollegen. Zwischen 1995 und 1999 geboren, geben sie berechtigten Anlass zu großen Hoffnungen – so, wie diese schon bei früheren Festivaljahrgängen in Erfüllung gingen, etwa bei Alice Sara Ott, Igor Levit und Herbert Schuch.

