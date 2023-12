Konzert

Orchestraler Sternen-Trip zum ersten Advent: Die lange Nacht der Filmmusik

Plus Der Wohlfühl-Sender Klassik Radio kann auch live und rockt mit der "Nacht der Filmmusik 2023" den voll besetzten Kongress am Park in Augsburg.

Ach, du lieber "Shrek"! Bekennende Filmmusik-Fans lassen sich auch von winterlichen Minusgraden nicht abschrecken beziehungsweise wegen Wochenend-Schneechaos die recht kostspieligen Eintrittskarten (z. B. 119,00 Euro für Parkett 12. Reihe) verfallen. Wäre auch schade gewesen, denn es war durchaus effektvoll und mitreißend, was das im Jahr 2006 in Prag gegründete und 80 Mitglieder starke "Klassik Radio Pops Orchestra" unter der Leitung des britischen Dirigenten Pete Harrison zum ersten Advent im Kongress am Park präsentierte.

Das "Klassik Radio Pops Orchestra" spielt in Augsburg Filmmusik

Das Publikum war begeistert und bekam ein fast dreistündiges, lichttechnisch aufgepepptes Highlight-Soundtrack-Programm, das mittels Großleinwand über dem Orchester mit der Kamera in die Reihen der Musiker zoomte, um auffallend oft die fantastische, dreiköpfige Trompeter-Gruppe bei ihren exponierten Partien und herausfordernden Einsätzen in Nahaufnahme zu begleiten. Wie sinnvoll dieses visuelle Bonusmaterial ist und ob es nicht unnötig ablenkt vom eigentlichen Klangerleben und der besonderen Atmosphäre, die Musik alleine hervorruft, die anders als im Kino eben kein Background, sondern konzertant und in sinfonischer Opulenz im Fokus stehen sollte/könnte, bleibt letztlich eine Frage des Geschmacks. Zur Not half ein "Augen zu" und damit das pure Zuhören.

