Konzert

18:00 Uhr

Strahlende Orgel in lichtem Raum

Plus Das 3. internationale Orgelfestival wird vom jungen Titularorganisten der musikgeschichtsträchtigen Kirche St. Sulpice in Paris eröffnet: Karol Mossakowski interpretiert und improvisiert für ein großes Publikum in St. Moritz.

Von Rüdiger Heinze

Als die Pariser Kathedrale Notre-Dame noch nicht ihre "Königin" des berühmten französischen Orgelbaumeisters Aristide Cavaillé-Coll besaß – also vor 1868 –, ertönte die erste, beste, größte Orgel Frankreichs, ebenfalls errichtet von Cavaillé-Coll, sechs Jahre lang in der Pariser Pfarrkirche St. Sulpice von St.-Germain-des-Prés. Mithin wurde auch in St. Germain-des-Prés, einst ein Viertel des Geisteslebens, mittlerweile Touristen-Hotspot, regelrecht Orgelgeschichte geschrieben: Der Komponist Charles Marie Widor entwickelte hier seine zehn Orgelsinfonien, in deren Fußstapfen sein Schüler, Assistent und Stellvertreter Louis Vierne künstlerisch wirkte – und dann, ebenfalls als Stellvertreter, auch Marcel Dupré.

St. Sulpice, wo Widor begraben liegt, hat also einen enormen Ruf zu erhalten – sowohl als Wirkungsstätte großer Orgelkomponisten als auch eines überaus bedeutenden Instruments, das berechtigt noch UNESCO-Welterbe werden könnte. So wie das Tafelbild erst in Folge der von hohen Fenstern durchbrochenen gotischen Kirchenarchitektur auftrat (mehr Licht!), so wie Liszts Klavierdynamik nicht realisierbar gewesen wäre ohne den Einsatz des gusseisernen Flügelrahmens, so steht die Vielfarbigkeit spätromantischer Orgelkompositionen in Abhängigkeit von den Instrumentenneuerungen Cavaillé-Colls, dem erfindungsreichen Vater der modernen Orgel.

