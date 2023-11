Konzert

Viel Trauer und noch mehr Versöhnung

Der Madrigalchor bei seinem Herbstkonzert in der St. Anna Kirche in Augsburg.

Plus Der Madrigalchor und sein Kantor Thomas Eppelein sind beim großen Konzert in St. Anna die Stars. Es fiel dem Publikum schwer, erst am Schluss zu klatschen.

Von Stephanie Knauer Artikel anhören Shape

Von Brahms' Klavierkonzert d-Moll op. 15 zu seiner Tragischen Ouvertüre in d-Moll op. 81 ist es nur ein Katzensprung. Oder anders gesagt: Zu Beginn kann man sich leicht verirren. Beide haben einen ähnlich aufgewühlt dramatischen Einstieg, und obgleich über 20 Jahre dazwischenliegen, ist auch der vermutliche Anlass zum ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms, nämlich Robert Schumanns Suizidversuch, ein tragischer. Das Pendant zur Tragischen Ouvertüre ist allerdings die zeitgleich entstandene Akademische Festouvertüre: „Die eine lacht, die andere weint“, sagte der Komponist über sein Doppelpack.

Am Vorabend zum Ewigkeitssonntag begann die Tragische Ouvertüre von Brahms das gewichtige, gewaltige Programm, das der Madrigalchor bei St. Anna, die Capella St. Anna, die beiden Solisten und Dirigent und Kantor Johannes Eppelein mit Bravour stemmten. Der Star des Konzerts waren der Chor und sein Dirigent: Insgesamt und besonders unter den Frauenstimmen stachen ein bewegend schöner Stimmklang hervor, eine klare Aussprache, sichere Intonation und überragende Souveränität. Der Schlussjubel galt verdientermaßen vor allem den Sängerinnen und Sängern, auch dem Bariton Niklas Mallmann und der kurzfristig eingesprungenen Sopranistin Marie-Sophie Pollak, die in Gabriel Faurés Requiem zwar kurze, aber zentrale Soli zu singen hatten – engelsgleich, lyrisch, ergreifend.

