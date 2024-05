Konzert zum Mozartfest

Julia Fischer entfesselt musikalische Energien

Plus Im Vorfeld des Augsburger Mozartfests konzertierte die hochverehrte Geigerin mit der "Academy of St. Martin in the Fields" im Kleinen Goldenen Saal.

Von Rüdiger Heinze

Ein Abend im Namen Mozarts, gerahmt von Bravorufen: Der erste erklang früh aus der dritten Reihe, noch bevor überhaupt ein Tönlein erklungen war – und er galt der Ankündigung des Festivalleiters Simon Pickel, der mit Freibier, Freiwasser und Freisekt nach dem Schlussakkord winkte. Die noch größere Begeisterung aber galt final dem aufspielenden Orchester, der "Academy of St. Martin in the Fields", nachdem es mit enormer Verve das Finale von Mozarts großer g-Moll-Sinfonie geradezu in den Kleinen Goldenen Saal geschleudert hatte. Das Werk, gewiss nicht selten zu hören im Konzertsaal, riss mit neuer Frische mit.

Überhaupt durfte man diesem Vorfeld-Sondergastspiel des Augsburger Mozartfests (7. bis 16. Juni) einen Wunschkonzert-Charakter beimessen: Auch Mozarts Sinfonie KV 201 ist Klassikfreunden hinreichend vertraut, und was die zwei dazwischen geschalteten Violin-Romanzen Beethovens angeht, so zeigt sich darin der sonst gern feurige, grimmige, appellative Compositeur ganz als Charmeur. Einmal gehört – für immer verliebt.

