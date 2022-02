Ausstellung von Herbert Maier: Betrachten macht Arbeit!

Plus Im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen sind Bilder des Freiburger Künstlers Herbert Maier zu sehen. Die delikate Malerei erspart das Denken nicht.

Wie lange hält die Wirkung von Kunst an, die umstandslos, voraussetzungslos, sofort gefällt? Jenes hübsche, Karl Valentin zugeschriebene Bonmot, dass Kunst schön sei, aber viel Arbeit mache, zielt ja nicht zwangsläufig allein auf den Schöpfer, sondern darf auch als Anweisung an den Betrachter gelesen werden: Knie’ Dich rein! Stelle Deine Antenne auf! Entziffere eine Botschaft! Lerne eine Handschrift, ja, eine Dir unbekannte Sprache!