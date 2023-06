Literatur

Eine Opernsängerin überzeugt nun auch als Übersetzerin

Plus Als Sängerin ist Liat Himmelheber Musikliebhabern bestens bekannt. Nun hat sie sich auf einem anderen Gebiet hervorgetan.

Von Angela Bachmair Artikel anhören Shape

Die Mezzosopranistin Liat Himmelheber ist Musikliebhabern seit langem bestens bekannt – als Dorabella etwa am Augsburger Theater, in diversen Rollen am Münchner Gärtnerplatztheater, als Oratoriensängerin und als Interpretin moderner Musik, etwa von Werken Aribert Reimanns. Als Gesangspädagogin ist sie an der Musikhochschule Nürnberg sowie privat in Augsburg tätig.

Nun tritt Himmelheber immer stärker auf anderem, nämlich literarischem Parkett in Erscheinung. Nachdem sie schon mit ihrem Mann, dem Übersetzer und Autor Andreas Nohl, Margaret Mitchells Bestseller "Vom Winde verweht" in eine neue deutsche Sprachfassung gebracht hat, legte sie eigene Arbeiten als Übersetzerin vor – zunächst Katherine Mansfields Kurzroman "Die Aloe" und jetzt Erzählungen von Virginia Woolf. Erschienen sind sie in der kleinen, feinen Nocturnes-Reihe, die Nohl im Steidl-Verlag herausgibt.

