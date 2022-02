Als Bertolt Brecht im Garten den Staat gespiegelt sah

Plus In seinen „Buckower Elegien“ macht sich Brecht Gedanken über Obrigkeit und Individuum, Einengung und Ausbruch, Kunst und Subversion. Verse, die auch heute erhellend sind.

Trennendes, Grenzen, Zäune, Klüfte, gleich ob in politischer oder religiöser Hinsicht, haben wieder Hochkonjunktur. Bertolt Brecht widmet sich in einem späten Gedicht diesem Thema. Es geht um eine Mauer und deren verschiedene Facetten und Funktionen – acht Jahre, bevor tatsächlich eine um die DDR herum gebaut wurde.