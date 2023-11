Lyrik

Wenn das Wasser die Richtung ändert

Plus Der Lyriker Knut Schaflinger hat seinen neuen Gedichtband "Die Unumkehrbarkeit der Flüsse" präsentiert und dabei demonstriert, was Gedichte alles können.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Es ist schwer, die physikalischen Gesetze umzukehren. Die Dinge fallen auf den Boden, wenn man sie nicht mehr festhält. Und das Wasser fließt von oben nach unten – und nicht umgekehrt. Scheinbar beugt sich also der Augsburger Lyriker Knut Schaflinger diesen ehernen Gesetzen, wenn er seinem neuen – mittlerweile 14. – Gedichtband den Titel "Die Unumkehrbarkeit der Flüsse" mit auf den Weg gibt. Aber Achtung: Schaflinger beginnt im ersten Kapitel mit dem "Meer" und endet im letzten Kapitel bei der "Quelle". Den Lyriker kostet es weit weniger Anstrengung und Energie, den Strom der Worte in die umgekehrte Richtung von unten nach oben fließen zu lassen, als zum Beispiel Ingenieure, die die großen russischen Flüsse Sibiriens vom Norden in die südlichen Gefilde umlenken wollen.

Bei der Präsentation seines Bands im Brechthaus erzählte Schaflinger, dass die ursprüngliche Anregung dazu auf einer mehrtägigen Wanderung in Osttirol entstand, die Isel flussaufwärts, von Lienz zur Quelle, einer der letzten unverbauten Flüsse der Alpen – das alles umgeben von fantastischer Bergwelt mit dem Großvenediger als Endpunkt. Wer das weiß, erkennt in den Gedichten immer wieder Motive, Momente, Szenen, die Schaflinger daheim an seinem Schreibtisch noch einmal nacherlebt und weiterspinnt, sie einwebt in sein Leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

