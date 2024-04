Literatur

Wie Immanuel Kant dem Kolonialismus das Wort redete

Der Philosoph Immanuel Kant ("Kritik der reinen Vernunft") in einer zeitgenössischen Darstellung. Er wurde am 22. April 1724 in Königsberg geboren und starb am 12. Februar 1804.

Plus Michael Lichtwarck-Aschoff rüttelt in „Der Perückenmacher von Königsberg. Eine Freundschaft mit Immanuel Kant“ im 18. Jahrhundert am Bild des großen Philosophen.

Von Gerlinde Knoller

Wenn Michael Lichtwarck-Aschoff ein neues Buch präsentiert, darf man gespannt sein. Ob er wieder tief in die Wissenschaft eintaucht und sie so verblüffend neu erzählt, wie er es in seinen früheren, preisgekrönten Büchern getan hat? Erinnert sei an „Robert Kochs Affe. Der grandiose Irrtum des berühmten Seuchenarztes“ (2021) oder „Als die Giraffe noch Liebhaber hatte. Wie Forscher in ihre Entdeckungen stolperten“ (2017).

Ja, der Stadtberger Autor ist in seinem neuesten Buch wieder tief literarisch in die Wissenschaft eingetaucht: In „Der Perückenmacher von Königsberg. Eine schwierige Freundschaft mit Immanuel Kant“ hat Lichtwarck-Aschoff sich einmal genauer mit Immanuel Kants Vorlesung über Physische Geographie auseinandergesetzt – die, hätten die Hauptthesen darin heute noch Gültigkeit, das Zeug dazu hätten, an Immanuel Kants Ruf deutlich zu kratzen. An Immanuel Kant (1724-1804), dem deutschen Philosophen der Aufklärung, dessen „Kategorischer Imperativ“ wegweisend bis heute ist, wonach der Mensch nur nach derjenigen Maxime handeln solle, durch die er zugleich wollen kann, dass sie allgemeines Gesetz würde.

