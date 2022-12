Musik

vor 31 Min.

Greg is Back ist zum dritten Mal in folge bester bayerischer Chor

Plus Die vielen Auszeichnungen geben der großen Lebensentscheidung von Chorleiter Martin Seiler recht: Sein Popchor ist etwas Besonderes.

Von Stephanie Knauer Artikel anhören Shape

An den drei vergangenen Bayerischen Chorwettbewerben nahm er teil, dreimal gewann er den oder einen ersten Preis in der Kategorie Popchor – in Folge. Das ist herausragend. Der Augsburger Kult-Popchor Greg is Back sammelt buchstäblich Lorbeeren. "Eine sehr beeindruckende Vorstellung" bescheinigte die Jury des Bayerischen Chorwettbewerbs, der am 12. November im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks stattfand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

