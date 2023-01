Chris Boettcher tritt jetzt mit eigener Big Band auf

Plus Im Leben zählt der Moment: Das hat den Musiker und Kabarettisten Chris Boettcher in Corona-Zeiten dazu gebracht, auf neuen Pfaden zu wandeln.

"Kein kluger Mann widerspricht seiner Frau. Er wartet, bis sie es selbst tut", zitiert Kabarettist Chris Boettcher Humphrey Bogart im Gögginger Parktheater. Aber auch für die Frauen hat Boettcher ein offenes Ohr, wenn er Farrah Fawcett wiedergibt: "Frauen lieben die einfachen Dinge des Lebens, zum Beispiel Männer." Nach diesem lockeren Einstieg ins Liebesleben von "Max Mustermann", dem "absoluten Durchschnittstyp", singt Boettcher: "Max Mustermann, der wird 77 Jahre alt und zahlt 48 Jahre davon in die Rente ein, bekommt mit 70 seine künstliche Hüfte und zwei Jahre später einen Platz im Altersheim." Der Abgesang auf ein Leben endet schwarzhumorig mit: "Doch kurz bevor er geht, träumt er von einem besseren Leben, doch jetzt ist es zu spät."