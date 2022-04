Porträt

06:01 Uhr

Für Anna El-Khashem ist Augsburg das Sprungbrett in die Opern-Welt

Plus Die junge Sopranistin stammt aus Russland, wurde für München entdeckt und war zuletzt Ensemble-Mitglied in Wiesbaden. Ihr Lebensmittelpunkt aber liegt nun in Schwaben.

Von Stefan Dosch

Wo schlägt man als junge Sängerin, deren Karriere steil nach oben geht und die erst unlängst den Entschluss gefasst hat, ihr festes Engagement an einem Staatsopernhaus aufzugeben und lieber als freie Künstlerin im internationalen Klassikkarussell ihr Glück zu versuchen, mit einer großen amerikanischen Agentur im Rücken und mit Auftritten zuletzt in Paris und in Zürich – wo also wählt eine wegen ihrer Gesangskunst und attraktiven Bühnenerscheinung schon jetzt gefragte Sopranistin mit russisch-libanesischen Wurzeln ihren Wohnsitz auf?

