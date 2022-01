Porträt

vor 17 Min.

Pianistin Marie-Luise Bodendorff gewinnt Klavierwettbewerb

Marie-Luise Bodendorff hat bei einem Klavierwettbewerb den ersten Preis gewonnen – eine Entschädigung für die Entbehrungen in Corona-Zeiten.

Plus Der erste Preis in Italien entschädigt Marie-Luise Bodendorff für die Enttäuschungen in der Corona-Zeit. Sie musste lernen, mit Absagen zurechtzukommen.

Von Mona Boos

98 von 100 Punkten. Dieses Ergebnis erzielte Pianistin Marie-Luise Bodendorff bei einem Internationalen Klavierwettbewerb in Albenga an der ligurischen Riviera und gewann damit den ersten Preis. Obwohl sie bereits einige Bühnen- und Wettbewerbserfahrung hat, hatte die gebürtige Augsburgerin nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Umso mehr freute sie sich über den Sieg, der für sie wie eine Art Wiedergutmachung für die Strapazen in der Corona-Pandemie war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen