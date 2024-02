Release

Neues Album von The BV's: Vier in einem Raum und alle Zeit der Welt

Am Anfang waren (von links) Fred Jehle und Josh Turner, dann kamen Matt Stones und Hannes Müller dazu, jetzt sind die vier The BV's.

Plus Die Band um die Gitarristen Fred Jehle und Josh Turner legt mit "Taking Pictures of Taking Pictures" ihr drittes Album vor. Und das ist ausgesprochen vielfältig.

Von Sebastian Kraus

Die taiwanesische Künstlerin Annie Wang fotografierte im Jahr 2001 schwanger ein Selbstporträt, das ein Jahr später als großer Druck im Hintergrund hing, als sie mit ihrem neugeborenen Sohn auf dem Schoß ein weiteres Selbstporträt anfertigte. In den Porträts, die folgen sollten, war immer das jeweilig vorher aufgenommene Foto im Hintergrund zu erkennen. Sie schuf mit einem zehnfachen „mise en abyme“, einem „in die Unendlichkeit gesetzten“ Bild, einen Zeittunnel.

Die Augsburger Band The BV's hat diese Idee nun auf ihrem dritten Album „Pictures of Taking Pictures“ (KUS/Shelflife Records) in zehn Indiepop-Perlen gegossen, von denen jede eine andere Farbe hat, aber in gleicher Weise funkelt. Mit der psychedelischen Single „Warp“ aus dem letzten Jahr begannen sie, das sie umgebende Universum zu krümmen, das Album entfaltet nun über seine gesamte Länge hinweg eine Raum-Zeit-Falle, in die man unweigerlich hineingezogen wird, bis sich an deren Ende eine kleine verwitterte Holztüre auftut. Hinter der verbirgt sich ein von gedimmtem Licht erhellter und von glühenden Röhrenverstärkern erwärmter Raum, in dem einige selig lächelnde Menschen mit geschlossenen Augen schimmernden Akkorden und raschelnden Schellenkränzen lauschen.

