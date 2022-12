Rückzug vom Geschäft

05.12.2022

Aktionator Georg Rehm lässt den Hammer fallen

Plus Der Augsburger steht vor der letzten Versteigerung für sein Auktionshaus und bilanziert das Auf und Ab der 43-jährigen Firmengeschichte - inklusive jenes Perserteppich-Verkaufs, der international für Furore sorgte.

Von Von Hans Krebs

Herr Rehm, einmal Provinostraße, immer Provinostraße: 1986 wurden Sie dort Mieter einer früheren Direktorenvilla der Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS). 1997 erwarben Sie nahebei das Gebäude des einstigen AKS-Lohnbüros, wo am 14. März 1997 die erste Auktion stattfand und am 8. und 9. Dezember 2022 die letzte in diesem Haus und zugleich die letzte mit Ihnen am Auktionspult stattfinden wird.



Georg Rehm: Der Beginn war übrigens nicht in der Provinostraße, sondern im Bleigäßchen nahe dem Königsplatz. Hier startete 1979 die von meinem Vater Georg Rehm senior gegründete Firma.

