Augsburg

vor 18 Min.

Hauptsache, es klingt gut: die Augsburger Schallplattenmanufaktur duophonic

Plus Seit 20 Jahren bringt douphonic in Augsburg Musik auf Vinyl. Auch Udo Lindenberg gab hier schon eine Bestellung auf. Aber Platten zu pressen wird immer schwieriger.

Von Sebastian Kraus

Das Internet ist voll mit Hemdträgern, die gegen Gebühr aus einem Porschefenster heraus todsichere Patentrezepte für eine erfolgreiche Firmengründung in die Kamera sprechen. Das Erfolgsrezept von David Jahnke und Moritz Illner, die so gar nichts mit Hemdkrägen und Sportwagen zu tun haben, ist schwer nachzukochen, auch wenn es nur aus zwei Zutaten besteht: Idealismus und DIY-Attitüde, alles selber machen für die richtige Sache. Seit mittlerweile 20 Jahren betreiben sie mit duophonic die gefragteste Schallplattenmanufaktur in der Stadt und weit darüber hinaus.

