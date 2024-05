Da steckt jede Menge Mozart drin

Die Hofkapelle München und ihr Programm in Augsburg bieten viele musikalische Höhepunkte – auch für Mozart-Fans.

Gerade war, beim konzertanten Vorneweghappen des Augsburger Mozartfests, die große g-Moll-Sinfonie des Festival-Namensgebers von der in Kammerorchester-Stärke auftretenden Academy of St. Martin in the Fields zu erleben. Wer das ikonische Werk gleich noch einmal hören will, nur diesmal in noch weiter reduzierter Besetzung (was, wie Musikfreunde wissen, seine eigenen Reize entfaltet), der hat dazu Gelegenheit am Samstag, 18. Mai, beim Auftritt der Hofkapelle München im Kleinen Goldenen Saal (19.30 Uhr). In einer Fassung für Streichquintett spielt die Hofkapelle – die trotz ihres Namens ihren Sitz inzwischen in Augsburg hat – dann neben Mozarts 40. Sinfonie auch noch ein weiteres Werk aus seiner späten Zeit, das Streichquintett in g-Moll.

Das Konzert bildet zugleich den Auftakt für das Augsburger Konzertprogramm der Hofkapelle München in diesem Jahr, das unter dem Motto "Mozart! Mozart!" steht. Konzert Nummer zwei findet am 25. Juli statt: Hofkapellen-Chef Rüdiger Lotter und sein dem Originalklang verpflichtetes Ensemble laden ins Gögginger Parktheater zur "Zauberflöten-Gala", bei der Arien und Ensembles aus Mozarts Oper erklingen werden. Fünf Vokalsolisten werden mit von der Partie sein, darunter der Bariton Thomas E. Bauer als Papageno.

Klaviermusik aus der Mozart-Zeit

Wiederum im Kleinen Goldenen Saal gibt es am 6. September ein Programm, das eine blinde Pianistin der Mozart-Zeit in Erinnerung ruft: Maria Theresia von Paradis. Klavierkonzerte von Haydn und Mozart (KV 456, das der Komponist für die blinde Virtuosin schrieb) sowie eine Eigenkomposition von Maria Theresia von Paradis werden zu hören sein. Als Gastsolistin konnte dafür ebenfalls eine Frau gewonnen werden: Ragna Schirmer. Erneut wechselt die Hofkapelle ins Parktheater, wenn sie am 18. Oktober dem Einfluss der Bach-Familie auf Mozarts Schaffen nachspürt – unter anderem mit einem Cellokonzert von Carl Philipp Emanuel Bach (Solist: Romain Garioud) und der Serenade "Eine kleine Nachtmusik" von Mozart.

"Weihnachten mit Familie Mozart" heißt es dann beim Schlusskonzert des Jahresprogramms am 20. Dezember. Ebenfalls im Parktheater stehen dann Werke von Vater Mozart und Sohn Wolfgang auf der Liste der vorgetragenen Werke, ergänzt von Arcangelo Corellis Weihnachtskonzert. Karten für die einzelnen Konzerte gibt es unter reservix.de, bei den Parktheater-Terminen im Parktheater. Weitere Informationen: www.hofkapelle-muenchen.de.

