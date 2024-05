Augsburg

vor 34 Min.

Das Staatstheater lässt das berühmteste Liebespaar auftreten

Plus Die Regisseurin Lilli-Hannah Hoepner inszeniert "Romeo und Julia" im Martinipark des Staatstheaters Augsburg. Sie verlegt das Stück in die Zukunft.

Von Richard Mayr

Die beiden gehören zu den bekanntesten Liebespaaren der Welt: Romeo und Julia. Das klingt nach Klassiker, nach Shakespeare und natürlich auch nach Tragödie. Wobei Regisseurin Lilli-Hannah Hoepner sagt, dass das einmal in die andere Richtung galoppiert. Den halben Abend lang bekommt das Publikum eine Komödie zu sehen, dann kommt es zum Kampf zwischen Romeo und Tybalt, zweiterer stirbt, die Komödie kippt ins Tragische und der Kampf der Montagues und Capulets fordert weitere Menschenleben. Hoepner bringt nun diesen Klassiker am Samstagabend in einer dreistündigen Fassung auf die Bühne des Martiniparks.

Als sich Hoepner immer tiefer in Shakespeares Drama hineinarbeitete – übrigens ihre erste Shakespeare-Inszenierung in gut 20 Jahren als freischaffende Regisseurin – war ihr schnell klar, wie sie den Stoff angreifen will. Diese Geschichte wird irgendwann in der Zukunft spielen, in einer Zukunft, in der es mit der Demokratie nicht ganz so gut ausgegangen ist, einer Zukunft, in der der Staat nicht mehr das Gewaltmonopol allein ausübt. "In dieser Welt denken die Nachbarn nur an sich und die Ihren", sagt Hoepner. Sie seien sich die Nächsten – und die anderen können dann schnell zu Feinden werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen