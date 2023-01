Stadt-Geschichte

vor 2 Min.

Fotoschatz von Reßler: Was ist aus dem sensationellen Dachbodenfund geworden?

Plus Im Nachlass des Augsburger Hoffotografen Konrad Reßler fanden sich über 40.000 Fotos der Gesellschaft. Seitdem lagern die im Stadtarchiv. Ließe sich daraus nichts machen?

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Ist das nun ein so großer wie unbezahlbarer, aber doch seit Jahren brach liegender Schatz zur Augsburger Gesellschaftsgeschichte? Oder ist es einfach eine riesige, nur ziemlich teuer zu erfassende und in der Folge dann doch kaum zu erschließende Datenmenge? Romantische Vorstellung gegen nüchterne Bestandsaufnahme: Bei Bildern entscheidet die Art des Blicks auf sie ja immer mit, was zu sehen ist – aber besonders bei diesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen