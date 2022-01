Drei Männer und ein Baby: Eine anhaltende Herausforderung

Plus Die Komödie war vor bald 40 Jahren ein Kino-Erfolg. Seither haben sich die Geschlechterrollen verändert. Funktioniert die Story überhaupt noch, und gerade auf dem Theater?

Beinahe 40 Jahre sind ins Land gezogen, seit Coline Serreau mit „Drei Männer und ein Baby“ einen wahrhaften Kinohit landen konnte. Selbst Hollywood ließ bald schon ein Remake produzieren. Mit der Bühnenadaption dieser Komödie gastierte nun das Tourneetheater Thespiskarren im Gögginger Parktheater. Und haben sich die Geschlechterrollen über die Jahre wohl verändert, so amüsierte sich das Publikum noch immer prächtig mit jenen grotesken Szenen einer unverhofften Vaterschaft.