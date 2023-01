Theater

vor 50 Min.

Prächtiges Amüsement mit dem Chiemgauer Volkstheater

Das Chiemgauer Volkstheater mit Flo Bauer, Bernd Helfrich, Andreas Löscher und Simona Mai begeisterte in der Gersthofer Stadthalle mit dem Stück "Alter schützt vor G'sundheit nicht".

Plus Ein rüstiger Senior wird in "Alter schützt vor G'sundheit nicht" zum Pflegefall erklärt. Das führt in der erheiternden Inszenierung des Chiemgauer Volkstheaters zu Missverständnissen und Verwicklungen.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Mit großer Herzlichkeit und Vorfreude empfing das Publikum in der gut besetzten Gersthofer Stadthalle das Chiemgauer Volkstheater, das hier nach längerer Pause wieder gastieren konnte. Gegeben wurde das Stück "Alter schützt vor G'sundheit nicht", eine Komödie aus der Feder von René Heinersdorff. Diese Komödie hatte alle Zutaten, die es braucht, dass das Publikum von Herzen lachen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .