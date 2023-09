Theater-Werkstatt

Die Kunst von Sex und Intimität: "Layers of Intimacy" am Sensemble Theater

Ein Projekt mit Hautkontakt: "Layers of Intimacy" am Sensemble Theater.

Plus Im Sensemble-Theater hat eine Gruppe vier Wochen lang geforscht, zum Thema Nähe, Sex und Kunst. Was hinter diesem Projekt "Layers of Intimacy" steckt.

Von Veronika Lintner

Wenn Valentin Schmehl von Sex und Intimität spricht, klingt das nach Kunst. Nach einer ganz eigenen Sparte. Nach Performance, Artistik, aber eben nicht nach pornografischem Hochleistungssport. Es klingt eher wie die Betrachtung von Musik – und tatsächlich folgt das Konzept, an dem die Gruppe um Schmehl forscht, einer Idee aus der Tonkunst: "Dieses Prinzip der Komposition und der Improvisation im Moment, mit dem wir arbeiten, stammt ursprünglich aus der Musik. Und wir forschen daran, wie sich das auf Intimität und Sex übertragen lässt." Vier Wochen haben sie dieser Frage nachgespürt, im Augsburger Sensemble-Theater. Eine Zeit mit Hautkontakt, Experiment, Diskussion. Am Sonntag, 1. Oktober, gibt die Gruppe einen öffentlichen Einblick in ihre Forschung.

"Layers of Intimacy" ist Teil des Flausen+-Stipendiums

Das Sensemble öffnet sich jedes Jahr für neue Gäste. Im Rahmen des bundesweiten "Flausen+"-Stipendiums wird die Bühne zur Werkstatt für junge Künstler und Künstlerinnen. Diesmal hat sich das Theater von Sebastian Seidel für dieses Projekt entschieden: "Layers of Intimacy" – Facetten der Intimität. Die Gruppe ist divers gemischt, manche haben Puppenspiel studiert, andere darstellende Künste, stammen aus der Forschung, fühlen sich im queeren Spektrum zu Hause. Ihr gemeinsames Thema: Intimität und Sex. Dem Sensemble ist Schmehl dankbar: "Wir konnten bisher noch nie so lang am Stück und so umfangreich an diesem Thema forschen. Das ist ein Geschenk. Sexpositive Arbeit wird so selten gefördert. Für dieses Themenfeld gibt es keine Akademien, keine umfassende Förderprogramme."

