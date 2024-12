Der Nikolaus scherzt mit den Frauen von der Lechhauser Feuerwehr

Sein Einsatz am Weihnachtsmarkt in Lechhausen ist zwischenzeitlich beendet. Dennoch dürfte es dem Nikolaus dort besonders gut gefallen haben. Er wurde herzlich von den Veranstaltern empfangen. Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen kümmerte sich um die Organisation des Marktes, der am Sonntagabend zu Ende ging. Insgesamt vier Abende war einiges geboten am Stadtplatz beim Schlössle. Drei engagierte Vertreterinnen der Feuerwehr waren Feuer und Flamme für den Mann in Rot. Nach dem Weihnachtsmarkt konzentrieren sich die Aktiven der Feuerwehr wieder auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr.

