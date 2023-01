Exhibitionist am Autobahnsee festgenommen

Drei Spaziergängerinnen sind am Autobahnsee auf einen Exhibitionisten getroffen. Der Mann war ihnen nicht unbekannt.

Drei Frauen sind am Freitag am Autobahnsee von einem Exhibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, waren die drei am See spazieren, als ihnen auf Höhe einer dortigen Gaststätte ein Mann entgegen kam, den die Zeuginnen sofort als Täter einer exhibitionistischen Handlung im Dezember 2022 erkannten.

Die Frauen setzten ihren Weg zunächst fort mussten den Mann aber wenig später dabei beobachten, wie er aus einem Gebüsch heraus Blickkontakt suchte und dabei onanierte. Die Spaziergängerinnen setzten daraufhin einen Notruf ab. Der 50-Jährige konnte kurz darauf am Parkplatz durch eine zivile Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch