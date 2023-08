Lechhausen

15:17 Uhr

Feuerwehr rückt aus, um verbotenes Lagerfeuer zu löschen

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

An einem Waldstück in Lechhausen entfachten zwei Männer am Mittwochabend ein Feuer. Weil das dort verboten ist, rückten die Polizei und schließlich auch die Feuerwehr an.

Ein Lagerfeuer entfachten ein 39-Jähriger und ein 36-Jähriger am Mittwochabend gegen 21 Uhr an einem Waldstück im Bereich der Lützowstraße in Lechhausen. Nachdem in diesem Bereich Lagerfeuer generell verboten sind, rief ein Anwohner die Polizei. Die hinzugerufene Polizeisteife forderte laut Pressemitteilung die Männer auf, das Lagerfeuer zu löschen. Dem kamen die beiden allerdings nicht nach. Aufgrund der Größe des Feuers musste schließlich die Feuerwehr das Lagerfeuer löschen. Die Polizei leitete gegen den 39-Jährigen und den 36-Jährigen ein Bußgeldverfahren ein. Sie bittet in diesem Zusammenhang darum, keine unerlaubten Feuer zu entfachen. Waldbrände seien aufgrund der aktuellen Trockenheit eine ernstzunehmende Gefahr. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Waldbränden und Brandgefahren würden von der Polizei konsequent verfolgt.

Themen folgen