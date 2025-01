Hoher Sachschaden: Polizei sucht Zeugen nach zwei Fällen von Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr einen grauen Audi TT in der Turnerstraße touchiert und beschädigt. „Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es von der Polizei. Ein Zeuge beobachtete dies und wies den Besitzer des Audi auf den Vorfall hin. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Firnhaberau. Den Angaben zufolge fuhr ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf einen am Rand in der Albrecht-Dürer-Straße geparkten Anhänger und schob diesen auf ein dahinterstehendes Wohnmobil. „Anschließend flüchtete der Verursacher offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, so die Polizei, die von einem Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro ausgeht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

