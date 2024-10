Fußtritt in der Stoßstange und beshädigte Zufahrtsschranke

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Sachbeschädigungen in Lechhausen und der Hammerschmiede. In einem Fall hat ein bislang unbekannter Täter die Zufahrtsschranke zu einem Supermarktparkplatz beschädigt, im anderen Fall verewigte sich jemand per Fußdruck in der Stoßstange eines Autos.

Im Fall der beschädigten Zufahrtsschranke muss die Tat laut Polizei zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 17.00 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Blücherstraße passiert sein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Stoßstange von Unbekanntem in der Hammerschmiede demoliert

Bereits zwischen Samstag und Montag hatte ein bislang unbekannter Täter einen braunen VW Golf in der Karlsbader Straße in der Hammerschmiede beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto am Samstag gegen 7 Uhr dort abgestellt. Als er am Montag gegen 18.30 Uhr zurückkam, stellte er eine Beschädigung offenbar durch einen Fußtritt an der vorderen Stoßstange fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun in den oben genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (nist)