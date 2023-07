Mehrere Unfälle: Seniorin übersah wohl Stopp-Schild

Mehrere Unfälle haben sich in Augsburg ereignet. Zwei davon passierten in Lechhausen. In einem Fall ermittelt die Polizei gegen eine Seniorin.

Die Polizei musste am Mittwoch zu mehreren Unfällen ausrücken, unter anderem nach Lechhausen. Dort hatte in der Stätzlinger Straße/Ecke Zusamstraße ein 50-jähriger Autofahrer laut Polizei beim Rechtsabbiegen einen 33 Jahre alten Fahrradfahrer übersehen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß, der in der Mittagszeit gegen 12.30 Uhr geschah, leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 50-Jährigen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Kreuzung am Mittleren Moos/Ecke Steinerne Furt. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 83 Jahre alte Autofahrerin offenbar ein Stopp-Schild und stieß mit dem Fahrzeug einer 31-Jährigen zusammen. Das Auto der Jüngeren drehte sich durch den Aufprall einmal um die eigene Achse. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro, so die Polizei. Sie ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Seniorin.

38.000 Euro Sachschaden bei Unfall in der Augsburger Innenstadt

In der Innenstadt war es bereits am Vormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall in der Neidhartstraße/Ecke Singerstraße gekommen. Ein Autofahrer (59) fuhr auf der Singerstraße Richtung Norden. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei offenbar die dort geltende Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links", sodass es in der Kreuzungsmitte zur Kollision mit einer 51-Jährigen Autofahrerin kam. Die Frau wurde durch die Auslösung der Airbags leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 38.000 Euro. Auch hier ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ina)