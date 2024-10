Polizei kontrolliert Autofahrer ohne Versicherung

Ohne gültigen Versicheungsschutz war am Freitag ein 49-Jähriger mit seinem Auto in Lechhausen in der Schenkendorfstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte sie den Mann gegen 11.25 Uhr und stellte fest, dass die Kennzeichen bereits von der Polizei entstempelt waren. Der 49-Jährige war offenbar ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (att)

