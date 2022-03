Bei MAN droht ein Millionenauftrag mit einem Kunden in Russland zu platzen

Plus Das Unternehmen MAN bekommt die Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Die Agentur für Arbeit rechnet damit, dass die Zahl der Kurzarbeiter im Raum Augsburg steigen wird.

Bis vor wenigen Wochen war das Ganze eine tolle Geschichte für das Augsburger Unternehmen MAN Energy Solutions. Mit einem Endkunden, der in Russland sitzt, war ein Vertrag über die Lieferung von 60 Schiffsmotoren abgeschlossen worden. Die Größenordnung liegt im dreistelligen Millionenbereich. Der Auftrag hat eine Laufzeit bis Ende 2023. Der Krieg in der Ukraine, der von Russland gestartet wurde, wirkt sich nun auf das geplante Geschäft aus. Es könnte platzen.